“Ma che bel Castello”. Nasce l’associazione per proposte ai candidati alle elezioni

In vista dell’appuntamento elettorale di inizio giugno a Castel San Giovanni nasce una nuova associazione. Si chiama Ma che bel Castello e si propone come portatrice di proposte da mettere a disposizione dei candidati che scenderanno in campo.

“Non ci proponiamo come lista elettorale – dice il presidente Mauro Canevari – nessuno di noi ha esperienza politica e non ci interessa candidarci. Il nostro obiettivo – aggiunge – è di mettere a disposizione proposte concrete a chi vorrà candidarsi”.

Su ambiente, integrazione, urbanistica l’associazione ha già alcune proposte che domenica alle 11, al centro culturale, esporrà durante un incontro che servirà a presentare pubblicamente la neonata associazione.