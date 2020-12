La Val Trebbia protagonista della nuova puntata di “Un reporter in valigia”

La Val Trebbia offre delle bellissime occasioni di escursioni e se ne è reso conto pure “Un reporter in valigia” che nella nuova stagione della web-serie dedicata ai viaggi esplora l’Emilia, le sue valli e i suoi castelli. Il nuovo episodio pubblicato il giorno di Santo Stefano su YouTube, Facebook e Instagram è incentrato su Bobbio e il Monte Penice, ma le prime tappe raccontano l’utopica Grazzano Visconti e l’elegante Rivalta.

“Ammetto che non conoscevo la Val Trebbia – commenta il video-reporter Mirco Paganelli ha solcato le strade dell’Emilia poco prima del lockdown natalizio -, ma sono rimasto ammaliato dalla mutevolezza dei suoi panorami ad ogni curva di quel fiume così azzurro. E mi ha sorpreso pure la sua importanza storica, riscontrata in particolare a Bobbio che già prima dell’anno Mille era uno dei centri di produzione culturale più importanti d’Europa”.

Il giornalista, che nell’anno della pandemia ha incentrato la sua web-serie di viaggi sull’Italia e sulla riscoperta delle piccole realtà locali, ha raggiunto a piedi la vetta del Monte Penice dopo la nevicata dei primi di dicembre “che ha trasformato le cime in una fiaba”, descrive l’esploratore. Quest’area è stata attraversa nei secoli dai pellegrini che seguivano la Via Francigena e le sue varianti. La sua peculiarità geologica è stata inoltre studiata da esperti di tutto il mondo, tant’è che quest’area della provincia di Piacenza ha dato il nome ad un’epoca storica, il Piacenziano che risale a circa 3 milioni di anni fa. Paganelli è solito viaggiare da solo e racconta ciò che incontra girando e montando i suoi video in autonomia. È possibile vedere tutti gli episodi di ‘Un reporter in valigia’ sui canali social ai seguenti link: Facebook, YouTube e Instagram.

Come guardare gli episodi? Ogni sabato pomeriggio ne viene caricato uno nuovo. Basta visitare il profilo Instagram @unreporterinvaligia o la pagina Facebook ‘Un reporter in valigia’. Mentre sul canale YouTube è possibile trovare altre stagioni della web-serie dedicate all’estero, già trasmesse in tv su Teleromagna e TR24.

Cos’è “Un reporter in valigia”? La web-serie a metà tra il documentario e il blog di viaggio, è il frutto del racconto in prima persona del video-reporter Mirco Paganelli che, mentre viaggia, dialoga con lo spettatore unendo approfondimenti storico-culturali a impressioni sul posto e interviste agli abitanti. Ogni video è girato e montato da lui stesso. “Il mio progetto è un documentario che usa un linguaggio facilmente fruibile dal pubblico dei social-network, ma che non perde di vista la qualità e l’accuratezza dei contenuti”, spiega Paganelli.