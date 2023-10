Rami caduti lungo la Statale 45: senso unico alternato tra Cerignale e Ottone

Stamattina, nel tratto di Statale 45 compresa tra Cerignale e Ottone, tra le 8.30 e le 9.30, è stato istituito il senso unico alternato per la presenza di alcun rami caduti sulla carreggiata. Il personale Anas è intervenuto per la pulizia del piano viabile e la verifica degli alberi a bordo strada.

Sempre a causa della presenza di rami e materiali caduti in strada dopo le recenti piogge, è attivo il senso unico alternato in tratti saltuari inclusi tra il chilometro 62 e il chilometro 77, dove sono in corso – da parte del personale Anas – le attività necessarie per la riapertura completa della Statale.