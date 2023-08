Da Olanda e Germania fino in val Trebbia: “Paradiso”. Tutto esaurito nelle aree camper

Agriturismi quasi al completo, ma non solo. Anche le aree camper in provincia sono prese d’assalto in questa estate da tutto esaurito nel Piacentino, in particolare in val Trebbia. Tra i gestori delle strutture ricettive c’è entusiasmo, ma anche un po’ di preoccupazione per una difficoltà che rischia di diventare cronica: la mancanza di personale. Le interviste nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

