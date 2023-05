Pozzetto: “La mia vacanza a Bobbio in autostop e il tuffo in Trebbia in inverno”

L’attore simbolo della più sana comicità italiana Renato Pozzetto si racconta oggi su Libertà come se fosse ancora “Il ragazzo di campagna”: “Andai in vacanza a Bobbio, non avevo nemmeno vent’anni. Se non ricordo male ci arrivai in autostop. Avevo solo uno zainetto. Non fu la mia prima vacanza, era stata sul lago quella. Fu la seconda, da ragazzo. Volevo raggiungere il mio amico Gian Luigi Olmi. Era inverno e ci buttammo lo stesso in Trebbia. Un freddo cane. Se lo vede me lo saluta? Gli dica che gli voglio bene”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ