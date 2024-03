Al sindaco di Bobbio Roberto Pasquali scappa un “Alleluia!” nel vedere con i suoi occhi che la promessa fatta da Anas la scorsa settimana, dopo mesi di sollecitazioni “verbali e scritte”, precisa il primo cittadino, è stata mantenuta nonostante la giornata di pioggia di ieri.

Gli operai sono infatti al lavoro nella galleria di Barberino, cerniera tra i comuni di Coli e Bobbio: l’obiettivo, urgente per ragioni di ovvia sicurezza, è che vengano aggiustati quei fari gialli completamente fuori uso praticamente da Natale. Già a gennaio erano almeno cento quelli già spenti da un pezzo: poi se ne sono aggiunti altri, rendendo praticamente impraticabile soprattutto di sera il tunnel.

Si procede a senso unico alternato. “Non ne potevamo più di una galleria in quelle condizioni, quest’opera è fondamentale, esattamente come la è la Rivergaro-Cernusca“. Pasquali ricorda anche i 23 milioni di euro investiti negli ultimi mesi da Anas per diversi interventi di consolidamento da Bobbio a Ottone: questi dovrebbero terminare entro luglio. Ma il ponte di San Salvatore? “Il progetto sarà pronto a breve, si deve intervenire sul pilone deteriorato e Anas lo sa bene”.

Invece sul ponte di Barberino? Il progetto in questo caso lo ha pagato ilComune. C’è l’ok della Soprintendenza. Manca solo il finanziamento, mai arrivato dalla Regione: “Ho speranza. Abbiamo trasmesso i documenti alla Provincia per provare ad ottenere parte dei Fondi strutturali europei”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ