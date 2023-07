Al via stasera il Bobbio Film Festival: apre “Il signore delle formiche” di Amelio

Si apre questa sera la 26°edizione del Bobbio Film Festival, che si svolgerà fino al 6 agosto tra proiezioni e incontri con gli autori: stasera alle 21.15 il festival ospiterà il regista Gianni Amelio che, accompagnato dall’attore Leonardo Maltese e dal produttore Simone Gattoni, presenterà “Il Signore delle formiche”, il racconto di pezzi di vita del drammaturgo e poeta Aldo Braibanti (interpretato da Luigi Lo Cascio) fino al celebre processo della fine degli anni Sessanta. La proiezione sarà preceduta da un frammento cinematografico inedito con il quale Marco Bellocchio desidera ricordare il fratello Piergiorgio, critico letterario e scrittore, a un anno dalla scomparsa.

Domani, sabato 29 luglio, tornano i Manetti Bros. con “Diabolik – Ginko all’attacco!”, che insieme a Pier Giorgio Bellocchio, attore e produttore, racconteranno al pubblico il secondo episodio dell’elegante trilogia dedicata al famoso personaggio dei fumetti. Domenica 30 luglio sarà il momento di Ivano Di Matteo ed Edoardo Leo con “Mia”, una storia familiare dura e drammatica che vede come protagonista un’adolescente alle prese con la sua prima relazione sentimentale. Lunedì 31 luglio ci sarà il regista Niccolò Falsetti con il suo primo lungometraggio, “Margini”, nel quale tre amici musicisti decidono di organizzare il concerto di una famosa band hardcore americana a Grosseto.

La serata del 1° agosto è dedicata a Rocco Papaleo, regista e protagonista di “Scordato”, mentre il 2 agosto a dialogare con il pubblico ci sarà Filippo Timi, uno degli interpreti de “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti, che si collegherà in video per il dibattito dopo il film. Il 3 agosto sarà il turno del regista Daniele Vicari con “Orlando”, interpretato da Michele Placido, e il 4 agosto lo stesso Placido sarà a Bobbio per presentare “L’ombra di Caravaggio”, interpretato da Riccardo Scamarcio. Il 5 agosto sul palco di San Colombano ci sarà Marco Bellocchio e tutto il suo cast per accompagnare la visione del pluripremiato “Rapito” e il Festival si chiuderà domenica 6 agosto con le premiazioni e la proiezione de “Il grande dittatore”. Il festival è organizzato dalla Fondazione Fare Cinema, in sinergia con il Comune di Bobbio, con il sostegno di Ministero dei Beni Culturali, Regione Emilia-Romagna e di Fondazione di Piacenza e Vigevano. I biglietti sono in vendita on line sul sito di Fondazione Fare Cinema e allo Iat di Bobbio.