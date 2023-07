Bobbio Film Festival, applausi per Edoardo Leo. Stasera tocca a “Margini”

Al Bobbio Film Festival è arrivato Edoardo Leo, interprete del film “Mia” di Ivano De Matteo, una storia dura e contemporanea che vede al centro una ragazzina invischiata in una relazione tossica con un ragazzo piu grande di lei.

Un fiume di applausi ha accolto ieri sera, 30 luglio, il regista e l’attore: “Dovrei venire qui più spesso – ha commentato Leo ringraziando il pubblico – Il film offre molti spunti di confronto e discussione: ci ho molto creduto e l’ho fortemente voluto, a costo di uscire dalla mia confort zone perché credevo nel suo potere, e nella capacità di “Mia” di far discutere su temi così importanti”.

Molti ringraziamenti ed emozione anche da parte di Ivano De Matteo: “Vedere una sala piena è il motivo per cui facciamo film: finché c’è pubblico in sala noi continueremo a fare film, a presentare film e a ringraziare gli spettatori”.

L’APPUNTAMENTO DI STASERA – Questa sera alle 21.15 il Bobbio film festival presenta “Margini”, opera prima di Niccolò Falsetti, ospite della serata.

A Grosseto nel 2008 Edoardo, Iacopo e Michele sono i giovani membri di un gruppo punk. Stanchi di suonare tra sagre e feste dell’Unità, hanno finalmente l’occasione di riscattarsi aprendo la data bolognese dei Defense, famosa band punk hardcore americana. Quando il concerto viene annullato, i tre non si danno per vinti: se non possono andare a Bologna a suonare con i Defense, allora saranno i Defense a venire a Grosseto. Il piano, però, si rivela più difficile del previsto.