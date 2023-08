Successo a Bobbio con Vicari e le sue storie di emigrati. Stasera ospite Placido

Al Bobbio Film Festival è arrivato Daniele Vicari con “Orlando”, interpretato da Michele Placido che domani sarà ospite del Festival con “L’ombra di Caravaggio”.

In apertura di serata Vicari ha raccontato la nascita del film: “Nel 2014 ero in paesino in Puglia, mentre montavano uno schermo per proiettare un mio film. Mi si avvicina un signore e comincia a raccontarmi una storia: mi dice che il suo cognome cominciava con zeta e questo gli ha permesso di sfuggire alla migrazione che portava via i migranti con l’autobus verso il nord Italia, perché c’era sempre qualcuno prima. Poi un suo cugino lo chiama dalla Svizzera, e lui è partito, e mi ha detto ‘alla fine sono rimasto 47 anni’. Io ho riso e poi ci ho riflettuto, e ho pensato che sono stato il primo di tre generazioni a non dover emigrare. E quindi ho deciso di dedicare il film a queste persone che hanno costruito il nostro paese, sono supereroi”.

STASERA OSPITE PLACIDO – Questa sera al Bobbio Film Festival alle 21.15 sarà ospite Michele Placido che con “L’ombra di Caravaggio” firma il suo quattordicesimo film da regista. Il film esplora l’intricata e avventurosa esistenza di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, già una popstar al suo tempo, raccontato nelle sue profonde contraddizioni e nelle oscurità del suo impenetrabile tormento. Ribelle e inquieto, devoto e scandaloso, indipendente e trasgressivo, il Caravaggio che Placido mette in scena è un’artista maledetto dal talento assoluto, ma soprattutto una rockstar ante litteram, un rebel without a cause costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata – con le sue donne e i suoi demoni – in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un’icona affascinante e universale.