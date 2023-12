Pontenure, la facciata della casa del caffè Musetti diventa una maxi opera d’arte

La facciata della “casa del caffè”, a Pontenure, diventa un’opera d’arte grazie a Holaf e Guari.

Gli artisti Antonio Catalani e Fabio Guarino sono stati scelti dal gruppo Musetti per dare un’identità alla facciata del punto vendita lungo la via Emilia. “Un modo per valorizzare e rilanciare la casa del caffè”, dichiara il presidente Guido Sicuro Musetti. Che sottolinea: “Il caffè si fa con arte, oltre che con amore. Trasmettiamo anche questo nella nostra academy”.

“Per capire il soggetto bisogna osservarlo – spiegano gli artisti – non volevamo fosse qualcosa di troppo didascalico e banale”.

Lavorando per un paio di notti, così da non impedire l’accesso ai clienti durante l’apertura del negozio, Holaf e Guari hanno trasformato una semplice parete in una tela di forme e colori: piante e bacche di caffè si confondono e compongono grandi moke. L’azzurro maschera le vetrate, mentre rosso e bianco ricordano i colori di Musetti e i colori di Piacenza.