Pontenure, il neosindaco Giuseppe Carini: “Punteremo su sicurezza e trasparenza”

Giuseppe Carini, 69 anni, è il nuovo sindaco di Pontenure. L’esponente della lista “Voi con noi. Cambiamo Pontenure” ha vinto la sfida a tre che vedeva coinvolti gli altri candidati Enzo Dotti di “Un sogno in Comune” e Angela Fagnoni di “Pontenure nel cuore”.

“Si tratta – ha spiegato a caldo il nuovo primo cittadino, ormai ex consigliere comunale nei banchi della minoranza – di un risultato storico per il nostro paese. La soddisfazione è immensa, dopo tanti anni otteniamo finalmente il cambio in quella che è stata l’amministrazione, la attendavamo da tempo: vogliamo fare un ottimo lavoro. I punti principali sui quali ci concentreremo? Prima di tutto la sicurezza, poi l’attenzione e l’aiuto alle fasce di popolazione più fragili come i disabili. Infine, ma non per ordine di importanza, la trasparenza in tutte quelle che sono le attività del comune”.