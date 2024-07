Bobbio Film Festival: si apre domani con l’attrice e regista Micaela Ramazzotti

Inizia sabato il Bobbio Film Festival, l’iniziativa lumiere di prestigio nazionale, giunta alla sua 27esima edizione. A partire da questo sabato, 27 luglio, per poi continuare fino domenica 4 agosto, nel borgo della val Trebbia, si parlerà di narrazione, registi, innovazioni filmiche e arte cinematografica.

Un programma interamente al femminile, pensato per valorizzare la sempre crescente presenza di registe nel cinema d’autore. Il festival, quindi, si comporrà di un variegato cartellone coinvolgendo artiste conclamate e giovani esordienti.

Le proiezioni inizieranno al Chiostro di San Colombano alle 21.15 e ad aprire le danze sarà “Felicità”, la prima opera di Micaela Ramazzotti che tratta temi scottanti come la malattia mentale.

IL PROGRAMMA

Sabato 27 luglio l’apertura del Festival è affidata a Felicità, esordio alla regia di Micaela Ramazzotti, protagonista poi dell’incontro con il pubblico al termine della proiezione del film, pluripremiato ai Globi d’Oro e ai Nastri d’Argento 2024.

A seguire, il 28 luglio, Te l’avevo detto per la regia di Ginevra Elkann, alla sua seconda esperienza dietro la macchina da presa e per la prima volta ospite del Bobbio Film Festival. Verrà proiettato la sera del 29 luglio Gloria! dell’attrice e cantautrice Margherita Vicario, opera pop che ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale tra cui il Globo d’oro 2024 come Miglior Opera Prima e il Premio della Giuria al Seattle International Film Festival.

Il 30 luglio sarà la volta di Dieci minuti per la regia di Maria Sole Tognazzi, autrice anche della sceneggiatura assieme a Francesca Archibugi con la quale ha lavorato adattando per lo schermo il celebre romanzo “Per 10 minuti” di Chiara Gamberale (Feltrinelli): ospiti saranno Tognazzi e Barbara Ronchi, protagonista della pellicola. A La guerra del Tiburtino III di Luna Gualano è dedicata la serata del 31 luglio, alla quale la regista parteciperà insieme al produttore Pier Giorgio Bellocchio. Il mese di agosto si apre con Volare, delicato esordio alla regia di Margherita Buy che ne è anche protagonista assieme ad Anna Bonaiuto.

Il 2 e 3 agosto è prevista la proiezione delle sei puntate (tre per serata) della serie TV L’arte della gioia di Valeria Golino, tratta dall’omonimo libro di Goliarda Sapienza e presentata in anteprima mondiale all’ultimo Festival di Cannes. Golino sarà sul palco di Bobbio entrambe le sere assieme a Valia Santella e Luca Infascelli, con cui ha lavorato alla sceneggiatura.

La serata del 4 agosto è dedicata alla premiazione, con la consegna dell’ormai storico Gobbo d’Oro, cui farà seguito la proiezione di Welcome to Paradise, il cortometraggio realizzato nell’ambito dell’edizione 2022 del corso di alta formazione cinematografica Bottega XNL-Fare Cinema con la regia di Leonardo Di Costanzo e presentato in anteprima mondiale lo scorso settembre alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il Festival si concluderà con la visione di un classico del cinema, Sbatti il mostro in prima pagina, diretto nel 1972 da Marco Bellocchio con Gian Maria Volontè come protagonista, nella nuovissima versione restaurata in 4K dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Surf Film, Kavac Film e Minerva Pictures, con la supervisione dello stesso Bellocchio.