Ottone: inaugurata la nuova ambulanza a servizio della montagna

La nuova ambulanza di Ottone è arrivata in paese. E’ stata salutata stamattina, 3 agosto, alle ore 11 in municipio dalle istituzioni e accolta da una grande festa che proseguirà poi a Ferragosto, con la benedizione del mezzo e dei volontari. Per tutti è già “l’ambulanza della generosità”. L’acquisto, dopo anni di appelli caduti nel vuoto, è stato infatti reso possibile grazie agli oltre 76mila euro donati da cittadini, associazioni, imprese nel giro di poche settimane sul conto aperto da Editoriale Libertà lo scorso 19 dicembre: per questo è stata consegnata una targa di ringraziamento a Libertà e una targa “Amica di Ottone” alla giornalista del quotidiano Elisa Malacalza, impegnata nella sensibilizzazione sulle problematiche della montagna. Perché Ottone potesse avere una nuova ambulanza era scattato un tam tam arrivato addirittura fino a Bolzano. Ogni centesimo è arrivato a destinazione e servirà ora a sostenere la comunità dell’alta Valtrebbia.

