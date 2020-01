Il cuore si ferma: 84enne salvato grazie all’ambulanza donata dai lettori di Libertà

Adesso si può dire: si è svegliato e sta bene, anche se resta in osservazione, il pensionato di 84 anni che nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 gennaio, è stato colpito da arresto cardiaco appena uscito dalla farmacia di Ottone.

Un passante lo ha visto accasciarsi a terra ed è immediatamente intervenuto praticandogli il massaggio cardiaco, la farmacista ha chiamato il 118 e poco dopo è arrivata sul posto l’ambulanza della Croce Rossa donata lo scorso agosto grazie la gara di generosità promossa da Libertà.

I volontari hanno così utilizzato il defibrillatore, che ha permesso di far ripartire il cuore dell’uomo, anche con il sostegno dell’ambulanza del 118 di Bobbio con medico a bordo, nel frattempo giunta sul posto. L’84enne, residente sull’Appennino Genovese, è stato intubato e portato all’ospedale di Piacenza: dopo una notte in condizioni critiche, questa mattina ha dato grandi segni di miglioramento.

Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ottone.

Si tratta dell’ennesimo caso di vita salvata grazie al tempestivo utilizzo del defibrillatore e la conferma che quella di Piacenza, grazie all’impegno di Progetto Vita e alla sensibilità di migliaia di cittadini, è la provincia più cardioprotetta d’Italia e d’Europa.