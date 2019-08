Passione Subbuteo: l’8 settembre, a Piacenza, un torneo internazionale

Domenica 8 settembre Borgo FaxHall a Piacenza ospiterà un evento eccezionale: il primo trofeo di Subbuteo “città di Piacenza”, torneo internazionale a iscrizione libera. A capo dell’organizzazione c’è il Piacenza Calcio Subbuteo Club. “Oltre alle gare valide per la classifica della Lega Nazionale – spiega il presidente Stefano Torre – verranno allestiti tavoli per i bambini allo scopo di favorire la pratica del subbuteo in alternativa ai videogiochi”.

L’iscrizione andrà presentata entro venerdì 6 settembre all’indirizzo email [email protected], [email protected] oppure telefonando al 335.7615994. Nel giorno del torneo, sarà possibile effettuare le registrazioni tra le 9.30 e le 10. L’evento si svolgerà in collaborazione con Borgo FaxHall, Piacenza Calcio, Opes Italia, Subbuteo Club Stradivari e forumsubbuteo.it.