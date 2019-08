Disastro aereo alla Besurica, 13 anni fa lo schianto del cargo algerino

Il 13 agosto 2006 è una data che moltissimi piacentini non dimenticano. Erano da poco passate le 20.00 quando un boato sconvolse la quiete di un’afosa domenica sera. Un cargo C130 di Air Algerie si schiantò in un campo alle porte della Besurica e morirono i tre componenti dell’equipaggio: il comandante Abdou Mohamed, il tecnico di bordo Mustafa Kadid e il co-pilota Mohamed Taieb Bederina.

Oggi, come ormai tradizione, Piacenza ricorderà quella tragedia, che avrebbe potuto avere contorni ancora più drammatici se l’aereo fosse finito sui vicini palazzi. Sebbene non si tenga una vera e propria cerimonia di commemorazione, non mancherà l’omaggio floreale dell’amministrazione comunale, deposto ai piedi della stele di via Marzioli in ricordo delle vittime.

Anche la parrocchia di San Vittore, alla Besurica, durante la messa delle 18.30 rivolgerà un pensiero alle vittime dell’incidente.