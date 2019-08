Auto perde il controllo e si ribalta in via Tramello: ferita una donna

Grande spavento nella prima serata di oggi, 27 agosto, quando un’auto per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ribaltandosi in mezzo alla carreggiata. Lievemente ferita la donna di circa 30 anni al volante del veicolo, estratta dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia municipale.

