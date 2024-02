Incidente a Rottofreno, auto esce di strada e si ribalta nel canale: ferito all’ospedale

Perde il controllo dell’auto e si ribalta nel canale lungo la strada. L’incidente è avvenuto in via Belvedere presso località Caserma, tra Rottofreno e Calendasco. L’uomo ha riportato diverse contusioni e ferite, ma non è in pericolo di vita.

È stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Piacenza e poi trasportato all’ospedale Guglielmo da Saliceto dall’ambulanza della Croce rossa di San Nicolò. L’incidente è avvenuto dopo le 18.00 di stasera, sabato 17 febbraio.