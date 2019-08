Gli inquirenti ricostruiscono gli ultimi spostamenti di Sebastiani. Ricerche prolungate

Resta avvolta nel mistero la scomparsa della 28enne piacentina Elisa Pomarelli e di Massimo Sebastiani, 45enne residente nel comune di Carpaneto. Da lunedì 26 agosto una task force coordinata dalla prefettura di Piacenza sta perlustrando il territorio tra Ciriano, Celleri, Sariano e Gropparello alla ricerca dei due amici svaniti nel nulla. In questi casi l’attività che coinvolge anche i volontari del coordinamento di protezione civile prosegue per tre giorni ma la prefettura ha già fatto sapere che verrà prolungata. Nel frattempo le indagini dei carabinieri proseguono a ritmo serrato per far luce sull’intricata vicenda. Dopo l’allarme lanciato dalla famiglia di Elisa, sono state perquisite l’abitazione e l’auto del 45enne parcheggiata davanti a casa con il cellulare a bordo.

I due amici sono stati visti a pranzo in un ristorante di Ciriano domenica 25 agosto dal quale sarebbero usciti alle 14.30. In base alle testimonianze raccolte, Massimo sarebbe stato visto da solo con i vestiti bagnati intorno alle 16.30 in un bar di Celleri dove si è fermato a bere, ha poi cenato in un ristorante di Vigostano con un’altra amica che non era Elisa e successivamente, intorno a mezzanotte è stato visto nei pressi di Sariano mentre camminava in strada. Per questo il campo base ieri, 27 agosto, è stato allestito nel parcheggio davanti al cimitero della frazione di Gropparello.

Gli inquirenti stanno ricostruendo gli spostamenti e i contatti di Sebastiani dalla fine del pranzo con Elisa all’ultimo avvistamento. Passaggi fondamentali per risolvere una scomparsa dai contorni ancora oscuri.