Colazione a scrocco nel supermercato, famiglia di cinesi bloccata alle casse

Famiglia di cinesi fa colazione a sbafo con confezioni di the e yogurt in un centro commerciale alla periferia di Piacenza; al termine hanno gettato le confezioni vuote negli scaffali del reparto animali o negli scaffali destinati ai fazzoletti di carta e hanno cercato di uscire dal punto vendita. Superate le casse sono stati fermati dal personale della sicurezza del centro commerciale. E’ stato chiamato il 113 e la coppia – lui di 38 anni, lei di 35 anni – è stata denunciata per furto aggravato.

