Debora Pomarelli: “Massimo ha tradito la nostra fiducia, non lo perdonerò mai”

“Massimo ci hai tradito, non ti perdonerò mai“. Debora Pomarelli conosce bene Massimo Sebastiani, l’operaio di Carpaneto entrato nella vita della sorella Elisa tre anni fa. L’uomo era diventato amico di entrambe, tutta la famiglia si fidava di lui. “E’ sempre stato generoso e tranquillo – ha aggiunto Debora, durante la fiaccolata di Borgotrebbia – mi ricordo quando abbiamo fatto un incidente in auto ed è stato al pronto soccorso tutto il giorno con noi, a farci forza. Sempre disponibile, senza alcuna stranezza particolare. Per questo ci sentiamo traditi per quello che può aver fatto, non lo perdoneremo mai”.

La famiglia non ha assolutamente perso la speranza di riabbracciare Elisa. Il padre Maurizio, molto provato dalla situazione, si è rivolto alla figlia scomparsa: “Ti stiamo aspettando, ti vogliono tutti bene”, mentre la madre Maria Cristina Dal Capo ha aggiunto: “Io sento che è ancora viva”.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà