Distrugge un armadio e solleva un tronco: la forza e la rabbia di Sebastiani GUARDA I VIDEO

“A me andavano bene anche queste piccole cose!. Dimmi a cosa è servito tutto questo!”. E da lì si scatena una furia. Sono immagini che, oggi, appaiono inquietanti quelle che lo stesso Massimo Sebastiani avrebbe girato con il proprio telefonino. In una clip l’operaio 45enne, scomparso dal 25 agosto scorso, e accusato di aver ucciso l’amica Elisa Pomarelli e di averne occultato il cadavere, si avvicina a un armadio e con rabbia lo solleva e lo distrugge. “A cosa è servito” continua a ripetere in modo quasi ossessivo mentre spacca l’imponente mobile con una forza da Maciste. Quella stessa ossessione che gli amici dicono provasse per Elisa che invece lo vedeva solo come un amico.

Immagini shock che denoterebbero anche un comportamento egocentrico. Sebastiani prima di dare sfogo alla collera posiziona infatti il cellulare per auto immortalarsi. In una seconda clip, anche questa apparentemente proveniente dal suo smartphone, l’uomo solleva un tronco e impugna una motosega con cui taglia la legna. I video potrebbero essere stati realizzati molto tempo fa, forse prima di conoscere l’amica di cui si sono perse le tracce da 13 giorni.

>