Cna festeggia 50 anni e “regala” 5mila euro al Centro Salute Donna

Ha preso vita, all’insegna della solidarietà e della beneficenza, il primo evento organizzato da Cna Piacenza per celebrare il 50esimo anniversario di fondazione. Nei giorni scorsi, infatti, la foresteria del castello di Paderna ha ospitato una cena benefica organizzata dall’associazione piacentina, che ha messo a tavola oltre centocinquanta invitati e che ha permesso di raccogliere cinquemila euro interamente devoluti al reparto di radiologia del Centro Salute Donna dell’Azienda Usl di Piacenza.

L’associazione ha scelto come tema principale proprio quello della valorizzazione della figura femminile nel mondo imprenditoriale. Da qui, la scelta di sposare la causa del Centro Salute Donna, un’autentica eccellenza del nostro sistema sanitario e che da anni opera con grande professionalità e umanità sul territorio a favore dell’universo femminile.

“Vogliamo ringraziare i nostri associati, i nostri dipendenti, le autorità e i rappresentanti delle istituzioni che hanno deciso di condividere con noi questo momento celebrativo – hanno detto il presidente provinciale di CNA, Giovanni Rivaroli, e il direttore Enrica Gambazza nel saluto di benvenuto prima della cena. Abbiamo voluto pensare alla parità di genere tanto auspicata in questi ultimi anni, ma a tutt’oggi non ancora realizzata; Cna Piacenza, da questo punto di vista, è sicuramente all’avanguardia dato che ha la propria presidenza provinciale composta per il 50% da donne”.

Donazione che è stata consegnata a Rosella Schianchi, responsabile del Servizio Radiologia del Centro Salute Donna a cui è stata anche dedicata una mostra d’arte con opere relative all’impegno femminile nel mondo del lavoro. Le iniziative proseguiranno ad ottobre con l’assemblea provinciale in programma a Palazzo Gotico.