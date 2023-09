Le mammografie arrivano in ufficio grazie al camper. “Aziende aderite al progetto”

La prevenzione contro il tumore al seno arriva in ufficio con il camper. Le aziende piacentini hanno la possibilità, attraverso Lilt e il Centro salute donna, di sottoporre le proprie dipendenti a mammografie ed ecografie direttamente in azienda.

Nel calendario della salute, Ottobre è il mese rosa, ovvero dedicato alla campagna di prevenzione contro il carcinoma mammario e la Lilt si adopera da anni per proporre visite senologiche e di screening. Lo scorso anno Lilt Piacenza si è attrezzata col camper della salute e ha portato la cultura della prevenzione e dei sani stili di vita nelle piazze di alcuni centri del piacentino: Bobbio, Castel San Giovanni, Piacenza, Bettola, Fiorenzuola, Cortemaggiore. Quest’anno la Lilt implementa la sua attività con veri e propri ambulatori mobili, attrezzati per erogare visite senologiche, ecografie mammarie e mammografie, consentendo di effettuare l’indagine mammografica all’interno della struttura mobile da un tecnico radiologo. Il camper della salute arriva sino all’interno delle aziende, che “rappresentano un elemento chiave della società, in cui i lavoratori sono il loro motore”. La prima azienda che ha aderito all’iniziativa è Astra Veicoli Industriali. “Speriamo di fare scuola e che altre imprese seguano la nostra strada” – hanno detto i responsabili.

GUARDA IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI