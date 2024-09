Prevenzione tumore al seno: da Curves iscrizione gratuita per chi dona ad Armonia

Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno e come sempre avrà in programma varie iniziative per diffondere nella cittadinanza la consapevolezza su questo delicato tema. Non mancherà la palestra Curves di Piacenza, che ha pensato di rendere gratuita la quota di iscrizione per coloro che vorranno donare un contributo all’associazione Armonia, presente sul territorio da anni per la cultura della prevenzione. Tutto è già pronto, la presidente di Armonia Erika Caffi ha allestito il banchetto nella palestra di via Calciati accolta da Simona Aloi ed Elisa Velli e in compagnia del dottor Dante Palli, direttore della Chirurgia senologica e della Breast Unit dell’Ausl di Piacenza.

“Un’iniziativa davvero bella che coinvolgerà tutti i club Curves d’Italia – ha detto Aloi – dal 1° al 31 ottobre metteremo tutti la quota di iscrizione a costo zero per chi verserà una donazione a un’associazione dedicata alla prevenzione del tumore al seno. A Piacenza abbiamo ovviamente scelto l’associazione Armonia che da anni si occupa di queste tematiche”.