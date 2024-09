Tumore al seno, iscrizione gratis nella palestra Curves con donazione ad “Armonia”

Il mese di ottobre è dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, con numerose iniziative volte a diffondere consapevolezza su questo importante tema. Anche la palestra Curves di Piacenza parteciperà attivamente, offrendo un’opportunità speciale: la quota di iscrizione sarà gratuita per tutte le persone che effettueranno una donazione a favore dell’associazione Armonia, impegnata da anni sul territorio nella promozione della cultura della prevenzione.

L’iniziativa è già stata avviata: la presidente di Armonia, Erika Caffi, ha allestito un banchetto informativo presso la palestra in via Calciati, accolta da Simona Aloi ed Elisa Velli e affiancata dal dottor Dante Palli, direttore della Chirurgia Senologica e della Breast Unit dell’Ausl di Piacenza.

“Si tratta di un’iniziativa davvero significativa che coinvolgerà tutti i club Curves in Italia”, ha dichiarato Simona Aloi. “Dal 1° al 31 ottobre, tutti i nostri club offriranno la quota di iscrizione a costo zero per chiunque effettui una donazione a un’associazione impegnata nella prevenzione del tumore al seno. A Piacenza, abbiamo scelto di collaborare con Armonia, un’associazione che da anni opera con dedizione su queste tematiche”.