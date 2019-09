Giretto d’Italia, Piacenza punta al triplete. Tutti a scuola e al lavoro in bici

Giovedì 19 settembre tutti a scuola e al lavoro in bicicletta: solo così Piacenza potrà conquistare la terza maglia rosa consecutiva al Giretto d’Italia, la sfida a colpi di pedale organizzata da Legambiente e VeloLove per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’uso della bicicletta. Piacenza ha vinto le ultime due edizioni della manifestazione e punta al triplete.

Per conquistare il terzo titolo consecutivo i cittadini devono transitare in sella alla due ruote giovedì 19 settembre tra le 7.30 e le 9.30 ai check point di barriera Genova, barriera Torino, Piazzale Libertà, barriera Milano, stazione e polo scolastico di via Nasolini. La maglia rosa verrà assegnata alla città italiana con il maggior numero di passaggi. Lo scorso anno Piacenza vinse con 6.400.