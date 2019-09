I sorrisi e le carezze di Papa Francesco: per il piccolo Lorenzo Foletti e la sua famiglia una giornata indimenticabile

Papa Francesco entra nella sala in Vaticano, poi si blocca e torna indietro. Ha visto che c’è Lorenzo Foletti, 2 anni: scherza con lui e gli accarezza la testa. Il piccolo, a pochissimi mesi di vita, il 2 giugno 2018, ha subito un trapianto di fegato all’ospedale Papa Giovanni. Ovviamente enorme l’emozione per i genitori del piccolo Lorenzo: “E’ stato incredibile ossevare ridere il Papa con nostro figlio”. La famiglia piacentina era stata più volte al centro di alcuni toccanti servizi del quotidiano Libertà. Il papà Luca aveva attraversato lo stretto di Messina a nuoto, in onore dei bambini trapiantati degli ospedali di Bergamo e Brescia. Ieri, una giornata da ricordare a lungo con il Pontefice che ha donato a Lorenzo due rosari benedetti.

