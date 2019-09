Carcasse di maiali in stato di decomposizione abbandonate nei pressi di Caorso. Carp Fishing rimuove la discarica

Residente lancia l'allarme per l'odore

Resti di maiale disseminati nei campi e sulla strada. Si trova davvero di tutto nelle discariche a cielo aperto che i cittadini lasciano incuranti del pericolo per la salute e nella totale assenza di rispetto per l’ambiente. A scovare i rifiuti abbandonati, probabilmente dopo un pasto, sono state le guardie del Corpo Provinciale Carp Fishing Italia di Piacenza. A segnalare la presenza degli scarti è stato un cittadino che da giorni avvertiva un forte odore. La discarica è stata individuata, nei giorni scorsi, sulla strada che da Zerbio porta a Caorso presso il canale Scovalasino. “Si tratta di resti di carcassa di suino: alcuni residui di alimentazione altri sono stati gettati integri ma erano in stato di decomposizione” – hanno spiegato i responsabili di Carp Fishing. L’operazione di recupero è stata coordinata dal presidente Mauro Beghi.