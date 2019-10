Il gelato di Gentian vince la sfida dallo chef Alessandro Borghese

Pesce contro carne: hamburger di capasanta contro petto di faraona ripieno di pistà ad grass. Venezia contro Piacenza, ma soprattutto gelato all’erba cipollina contro sorbetto alla malvasia dolce. La sfida ai fornelli è andata in scena, o meglio, in onda, ieri sera, martedì 1 ottobre, nel nuovo format televisivo di Skyuno Kitchen Duel, condotto dal popolare chef Alessandro Borghese. Il gelatiere-pasticcere piacentino, di origini albanesi, Gentian Ashiku, ha vinto la sfida contro il veneziano Simone Valotto preparando il gelato gastronomico alla malvasia dolce abbinandolo alla faraona accompagnata da un contorno di ciliegie di Villanova.

“Ho voluto portare e cucinare prodotti di eccellenza del territorio piacentino come la malvasia e le ciliegie. Abbiamo registrato la puntata a inizio giugno quando la frutta di Villanova era matura – afferma Gentian -. Il duello consisteva nell’abbinare i propri gelati a piatti del territorio. La parte difficile è stata cucinare la faraona e il contorno perché io di solito non preparo questi alimenti”. Gentian infatti ha una passione per il gelato di qualità tanto da aprire la gelateria di Campagna Amica “Mil Sabores” nove anni fa a Pontenure.