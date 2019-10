Quaranta bozzetti per il monumento alle Mondine. A giorni la scelta

Quaranta sono gli elaborati realizzati dagli studenti del liceo artistico Cassinari di Piacenza, uno diventerà il monumento alle mondine che verrà collocato a La Verza. All’istituto scolastico piacentino sono stati presentati i bozzetti a ricordo della tragedia di 63 anni fa, quando le vite di 12 persone furono spezzate nell’incidente avvenuto a Rio Boffolara tra Bobbio e Marsaglia. In un sabato di sole il camion che trasportava mondine e tagliariso nel Vercellese uscì di strada precipitando in un burrone.

Uno dei superstiti, l’ex consigliere provinciale Paolo Briggi, si è speso negli anni perché la tragedia non fosse dimenticata. Quattromila euro sono stati donati dai cittadini per la realizzazione dell’opera. Il bozzetto verrà selezionato nei prossimi giorni e a concretizzarlo sarà il Polo di mantenimento pesante di Piacenza.

Ecco alcuni progetti