Auto in fiamme nella notte in via Mutti al quartiere Peep di Piacenza. Una utilitaria parcheggiata in strada ha improvvisamente preso fuoco, andando completamente distrutta nella parte posteriore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si esclude la pista dolosa.

