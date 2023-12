Auto alimentata a metano in fiamme a San Nicolò, l’uomo alla guida si ferma e si salva

E’ andata completamente distrutta l’auto che nella mattinata di lunedì 11 dicembre si è incendiata in via XXV aprile a San Nicolò. L’uomo alla guida si è accordo delle fiamme ed è riuscito a fermarsi e a scendere. Non ha riportato ferite o intossicazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sarmato e i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’auto che era alimentata a metano.

