“Piace… ai bimbi”: domenica in piazza Cavalli la solidarietà dei bikers

Gonfiabili, truccabimbi, giochi antichi e musica approderanno in piazza Cavalli per l’intera giornata di domenica 13 ottobre. Il centro storico, infatti, ospiterà l’ottava edizione di “Piace… ai bimbi”. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Baca (acronimo di “Bikers against Child abuse”) in collaborazione con il Comune di Piacenza, è stata annunciata in conferenza stampa a palazzo Mercanti dai motociclisti solidali insieme agli assessori Stefano Cavalli (sport) e Federica Sgorbati (servizi sociali). “Piace… ai bimbi” si terrà dalle ore 10 alle 19 con attività ludiche per le famiglie e tanto altro ancora. L’associazione Baca ha l’obiettivo di creare un ambiente sicuro per i bambini vittime di abusi e per restituire a loro il diritto di non aver paura del mondo nel quale vivono. Un’opera concreta di sensibilizzazione che verrà rimarcata con un banchetto informativo in piazza Cavalli.

“I ragazzi di quest’associazione – ha sottolineato l’assessore Cavalli – impiegano tempo, cuore, anima, forza e determinazione a favore di uno scopo a dir poco imprescindibile”. Anche l’assessore Sgorbati ha ringraziato i promotori di “Piace… ai bimbi”. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.