Torna la Motobefana, dal Facsal al tour per la città. Giochi e doni per i bambini

Dieci. Tante sono le volte che la Motobefana è approdata a Piacenza. Il 2023 non fa eccezione e così venerdì 6 gennaio dalle 9.30 sul Pubblico Passeggio approdano i motociclisti dell’associazione Baca (Bikers against child abuse).

“È un ritorno dopo due anni di stop – segnala l’assessore Simone Fornasari durante la presentazione dell’iniziativa svoltasi in municipio -. Noi come amministrazione possiamo solo ringraziare perché è un’iniziativa di forte sensibilità che vuole mettere al centro i più piccoli”.

Spazio poi al programma della mattinata del 6 presentato da Stefano “Nemo” Rancati presidente nazionale dei Baca: il ritrovo è fissato sul Facsal alle 9.30, alle 10.30 invece è prevista la partenza del motogiro che attraverserà la città. Il percorso prevede il passaggio in piazza Borgo, via Campagna, piazzale Torino, Sant’Antonio, Veggioletta, via Veneto, via Gadolini, via Martiri della Resistenza, corso Europa, via Colombo, Pontieri e piazza Cavalli con la consegna di doni da parte della befana. Poi si passa in via Cavour, via Borghetto, via Tramello e infine il ritorno verso il Pubblico Passeggio con l’arrivo anche lì della befana e i giochi di una volta per i bambini e la distribuzione di bevande calde per i grandi.

EVENTO MOTOBEFANA