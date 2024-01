Domani sul Facsal torna la Motobefana. Ci saranno anche i giochi di una volta

Ritorna la Motobefana alla sua undicesima edizione, evento voluto ed organizzato dai

motociclisti dell’Associazione B.A.C.A.® – Bikers Against Child Abuse® – (Motociclisti contro l’abuso sui Bambini).

Proseguendo e rispettando la tradizione, anche quest’anno la manifestazione è rivolta sia ai bambini che ai motociclisti, con il motogiro dedicato alla “Befana motociclista”, che sfilerà per le vie della città accompagnata – oltre che dai B.A.C.A. – anche dai motociclisti di varie associazioni e gruppi motociclistici piacentini e da chiunque altro volesse accompagnare la Befana con la propria moto.

Alla fine del run cittadino, la Befana motorizzata ritornerà sul Pubblico Passeggio e sarà molto lieta di donare dolci ed allegria ai piccoli piacentini.

Oltre al motogiro, saranno presenti anche i “giochi di una volta”, con i

quali i bambini potranno divertirsi assaporando il piacere di giocare una volta tanto senza l’impiego di giochi elettronici. Inoltre accompagnerà l’incontro un simpaticissimo e bravissimo mago prestigiatore, che divertirà e stupirà con i suoi trucchi di magia i

bambini (e non solo) con la sua abilità e la sua simpatia.

Il ritrovo con i motociclisti partecipanti e con la Befana è fissato sul Pubblico Passeggio alle ore 09.00, per poi partire alle ore 10.00.

La Befana ed i suoi accompagnatori torneranno al luogo di partenza verso le ore 11.00.

L’Associazione B.A.C.A.® nasce negli Usa nel 1995, è un’associazione no profit nata con l’intento di combattere la piaga delle violenze e dei maltrattamenti sui minori, di dar loro sostegno, sicurezza e conforto, aiutandoli a non vivere più nella paura e facendogli pian piano recuperare loro fiducia nel mondo e in particolare negli adulti.