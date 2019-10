Motociclista morto in un incidente contro un furgone: conducente condannato per omicidio stradale

E’ stato condannato a un anno e quattro mesi, per omicidio stradale, l’uomo che il 12 giugno 2017 provocò un incidente in cui perse la vita un imbianchino di Borgonovo di 53 anni. La vittima era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Allende a Castel San Giovanni quando venne investito da un furgone condotto da un altro piacentino. La vittima era finita sotto al mezzo e nonostante i tentativi dei sanitari non ce l’aveva fatta in quanto l’impatto era stato troppo violento. A nulla era servito neppure l’intervento dell’eliambulanza da Parma. Stamattina, 17 ottobre, in Tribunale, la condanna del conducente.

