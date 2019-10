La Polizia municipale torna nel Quartiere Roma. Sei agenti per il presidio fisso

Agenti di Polizia municipale nel cuore di un’area spesso teatro di episodi turbolenti. La Polizia municipale torna al quartiere Roma. Il presidio fisso (ingresso da via La Primogenita) è stato inaugurato questa mattina, mercoledì 23 ottobre. Sei gli agenti impegnati negli uffici in cui avrà sede anche il Nucleo di polizia edilizia e ambientale. In passato i locali ospitavano spazi di aggregazione giovanile. I cittadini potranno esporre i problemi riscontrati negli orari di apertura degli uffici. Il comandante della Polizia municipale, Giorgio Benvenuti ha espresso soddisfazione per il ritorno del presidio nel quartiere Roma.

Il sindaco Patrizia Barbieri ha parlato di “risposta concreta ad un’esigenza manifestata dalla cittadinanza”. L’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella ha aggiunto che nelle prossime ore verrà firmato il contratto per l’arrivo di 40 nuove telecamere in città. Le prime verranno installate proprio in zona stazione.

Presente anche Giovanna Ferrari, presidente del comitato giardini Margherita e Merluzzo che ha parlato di un miglioramento delle condizioni del quartiere Roma negli ultimi mesi grazie alla presenza costante delle forze dell’ordine.