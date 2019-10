Festa alla Casa della Salute, presentata anche la Guida ai servizi

La Casa della Salute della Valtidone ha aperto le sue porte durante una giornata trasformatasi in una grande festa. A significare l’integrazione tra la struttura di Borgonovo, che ha trasformato il vecchio ospedale in una casa al cui interno convivono decine si sevizio socio sanitari, gli organizzatori hanno dato vita ad un evento che ha visto la partecipazione di realtà e associazioni del territorio. Tra i momenti centrali della giornata c’è stata la presentazione di una Guida ai servizi, uno strumento utile e agevole per orientarsi tra i servizi offerti dalla Casa della Salute.

