Incappucciati e armati di piccone tentano il colpo al centro pasti di La Verza

Furto sventato nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre a la Verza. In seguito alla segnalazione di allarme le guardie giurate Ivri si sono precipitate in un centro di preparazione pasti in Strada Bobbiese, dove hanno riscontrato una porta forzata e l’impianto d’allarme manomesso. Sul posto è intervenuta anche una volante del 113, che dopo aver visionato le immagini registrate delle telecamere interne ha confermato il tentativo di furto ad opera di tre persone incappucciate e armate di picconi.

