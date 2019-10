L’ex cinema Iris non esiste più: giù i muri, ora la costruzione di negozi e appartamenti

Un colpo al cuore per i cinefili di ogni età: ora i muri dell’ex cinema Iris sono ridotti in briciole. I locali interni dell’edificio sul Corso sono stati sventrati e, a parte qualche rallentamento dovuto al ritrovamento di reperti archeologici, i lavori di riconversione dello storico multisala piacentino proseguono a ritmo serrato. Sulle ceneri dell’Iris – come annunciato ormai da tempo – sorgeranno appartamenti, negozi e un’attività commerciale di grandi dimensioni. In questi giorni, passeggiando nei vicoli retrostanti, è possibile scorgere l’avanzamento più radicale del cantiere: al centro della struttura – priva del tetto – c’è un’imponente gru, mentre le pareti (e quindi le vecchie sale cinematografiche) sono state abbattute per fare posto allo spazio urbano del futuro.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA