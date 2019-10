Violenza sulle donne: il 22 novembre si raccolgono idee da portare al Governo

“Le donne non sono sole perché possono contare su una rete strutturata”- lo hanno ribadito le protagoniste del “Tavolo provinciale di confronto contro la violenza alle donne” in occasione della presentazione del convegno dal titolo “Insieme per prevenire e contrastare le condotte violente. Interventi e proposte”, che si terrà il prossimo 22 novembre, a pochi giorni dalla Giornata Internazionale dedicata al tema. Sarà l’occasione per raccogliere le proposte da sottoporre al Governo. Un incontro aperto a tutti, dedicato a Elisa Pomarelli, la giovane uccisa due mesi fa, e a tutte le donne vittime di violenza fisica ma anche psicologica. “Le donne devono capire che hanno il diritto di essere rispettate” – hanno sottolineato la presidente della Provincia, Patrizia Barbieri e la presidente del Tavolo, Valentina Stragliati. Il convegno si terrà nella sala Consiglio dell’ente di via Garibaldi dalle 14 alle 19.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà