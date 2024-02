“Violenza e percosse contro la moglie”: cinquantenne condannato a 4 anni e 6 mesi

Accusato di aver percosso e violentato la moglie, un cinquantenne marocchino è stato condannato giovedì in tribunale a quattro anni e sei mesi di pena. L’avvocato difensore Anna Maria Fanzini al termine della sentenza ha detto: “Ricorrerò in appello, il mio assistito si è sempre detto innocente”.

La pm nell’udienza dello scorso dicembre aveva chiesto 5 anni e tre mesi, il giudice ha tolto una delle aggravanti contestate all’imputato e ha stabilito il non doversi procedere per una delle accuse riguardante un caso di violenza sessuale risalente ad una dozzina di anni fa. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento di una provvisionale di 7 mila euro.

Il cinquantenne marocchino, che era presente al momento della sentenza, non ha commentato, rimarrà in libertà in attesa del processo d’appello.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ