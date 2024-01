Carenze organico in Procura e tribunale: in arrivo anche 7 amministrativi a Piacenza

“Il ministero della Giustizia è al lavoro per supplire progressivamente alle carenze di organico segnalate in molti distretti. Quello di Piacenza è uno di questi. Oltre a tre nuovi giudici, a cui auguro di cuore buon lavoro, posso annunciare che entro il 19 febbraio prossimo nel capoluogo emiliano prenderanno servizio sette unità di personale amministrativo, due in tribunale e cinque in Procura”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari.

“Questi innesti ha aggiunto – saranno seguiti a breve da altri. Il nostro Paese merita una giustizia efficiente, vicina al cittadino e alle sue esigenze. Pur con le limitate risorse a disposizione, il dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi sta dimostrando grande impegno e responsabilità”.