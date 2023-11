Violenta lite tra anziani con pugni e coltello, si chiude il processo: coppia assolta

Una coppia di anziani diretta al cimitero aveva imboccato in senso opposto via Bixio a Piacenza ed era stata affrontata da un altro pensionato automobilista. Dalle proteste, i tre erano passati alle mani: i pugni e le coltellate avevano causato la rottura della dentiera per uno di loro e una ferita dall’orecchio alla gola per l’altro.

Dopo cinque anni di iter giudiziario, si è chiuso il processo. Il giudice ha assolto la coppia che in concorso aveva provocato, per l’accusa, la dentiera spaccata, perché il fatto non costituisce reato. Per l’altro imputato – accusato di aver accoltellato l’automobilista – è stato invece stabilito il non luogo a procedere per estinzione del reato, in quanto nel frattempo l’imputato è defunto.