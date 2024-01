Troppi invitati al cenone di Capodanno, lite tra i padroni di casa: arrivano i carabinieri

La moglie invita troppe persone al cenone, il marito si arrabbia e scoppia una lite sedata solo dall’arrivo dei carabinieri.

È accaduto nella serata di San Silvestro a Cadeo, protagonista una coppia di italiani.

A quanto pare l’uomo si sarebbe irritato per l’improvviso e inaspettato gonfiarsi dell’elenco invitati, che sarebbe lievitato da una decina a circa una quindicina di persone. La donna si è così trovata in difficoltà dall’improvviso aumento ospiti e con la dispensa non in grado di affrontare la situazione: in sostanza, non c’era abbastanza cibo per tutti. Da qui il rimprovero del marito e le repliche della consorte. Ben presto la lite sarebbe degenerata e i vicini di casa, comprensibilmente impensieriti da quanto stava accadendo, hanno telefonato al 112. All’arrivo dei carabinieri la coppia si è subito calmata.