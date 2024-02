Cadeo, parte “Prossima fermata”: il progetto Caritas di agricoltura sociale

Il progetto di Caritas diocesana “Prossima fermata” si apre alla collettività proponendo una serie di incontri per educare ad una sana alimentazione e mettere in contatto i produttori locali e consumatori.

Progetto di agricoltura sociale – In collaborazione con le associazioni “Contadini resistenti” e “Slow food Piacenza”, il progetto di agricoltura sociale, attivo a Cadeo dal 2019, accoglie chiunque fosse interessato nella propria sede lungo la via Emilia, presso l’incrocio del paese con la strada provinciale per Carpaneto.

Il calendario di appuntamenti inizia mercoledì 20 febbraio e prosegue, a cadenza quindicinale, fino al 5 giugno. I momenti informativi sono gratuiti, le esperienze laboratoriali con degustazione hanno un costo di partecipazione di 15 euro (con possibilità di sconto per gli studenti). Il primo appuntamento è il 21 febbraio con l’imprenditore agricolo Luca Modolo di Predalbora che racconterà di “Api, miele e biodiversità – Impariamo a riconoscere il miele di qualità” dalle 19.00 alle 20.30.