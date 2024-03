Diocesi, “fondi dell’otto per mille per Caritas e restauro della facciata del Duomo”

“Una firma che non costa nulla, ma che può fare tanto”. Inaugurata la campagna informativa della Diocesi di Piacenza-Bobbio dedicata all’otto per mille alla Chiesa Cattolica. “Contrariamente al luogo comune che lo cataloga a semplice mezzo per pagare gli stipendi dei sacerdoti – le parole di Giovanni Struzzola, incaricato diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica -, l’otto per mille è invece uno strumento fondamentale a sostegno della Caritas per il contrasto di fame e povertà nel nostro territorio e per la conservazione e il restauro di chiese e veri e propri simboli di bellezza artistico-culturale“.

“Quelli derivanti dall’otto per mille sono fondi importanti a servizio della nostra realtà territoriale – spiega Giuseppe Basini, vicario generale Diocesi Piacenza-Bobbio -. Una firma che non costa nulla che però può dare tanto sia in ambito caritativo che nella salvaguardia di beni che sono patrimonio di tutti, non solo edifici destinati al culto”.

Principali interventi in programma – “Sicuramente il primo intervento importante riguarderà la facciata del Duomo di Piacenza dove la pietra arenaria incomincia a cedere – spiega Struzzola -. Sono in programma anche opere di miglioramento sismico nella salita al Guercino“. Attenzione particolare anche alle chiese storiche collocate in un territorio esteso che tocca ben quattro province: Piacenza, Parma, Pavia e Genova.