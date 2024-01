Bagno di folla per il vescovo a San Nicolò, prima la Cartitas e poi l’abbraccio dei bimbi

Per i bimbi della scuola materna parrocchiale di San Nicolò è stata una festa, la visita del vescovo Adriano Cevolotto: lo hanno accolto con canti e mostrando i loro lavoretti. Ha rappresentato il primo “bagno di folla” di cui sarà costellato l’annunciato impegno pastorale. Saranno 38 le comunità diocesane visitate nel prossimo anno e mezzo.

In apertura di mattinata, ieri il parroco don Fabio Galli ha accompagnato monsignor Cevolotto nei locali della Caritas. La referente Irene Cipelli e la responsabile del centro di ascolto Renata Viani hanno illustrato il funzionamento: seguite 38 famiglie di Rottofreno e 12 di Calendasco che una volta al mese ritirano viveri e vestiti, più centinaia di persone che ricevono abbigliamento a richiesta.

Dopo aver ringraziato gli addetti Caritas per il servizio che svolgono, monsignor Cevolotto ha seguito don Fabio nell’adiacente asilo. Il parroco e la dirigente Paola Bianchetti hanno introdotto il funzionamento della scuola dell’infanzia Beata Vergine Addolorata, recentemente ristrutturata: presenti 82 bimbi, figli soprattutto di militari che vengono spesso trasferiti e non riescono a presentare in tempo le domande alla materna statale.

L’ARTICOLO DI ANGELA ZEPPI SU LIBERTÀ