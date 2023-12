Liti di coppia a Natale e ragazzi che lanciano vetri in strada. Cinque interventi

Raffica di interventi natalizi per i carabinieri che sono intervenuti per placare furiose liti fra coppie e in un caso anche per calmare un gruppo di ragazzi che ubriachi scagliavano bicchieri di vetro in mezzo alla strada. Cinque in tutto sono stati gli interventi della festa di Natale, per gli equipaggi delle gazzelle del Radiomobile.

Il primo intervento all’una e mezza del giorno di Natale. Automobilisti di passaggio avevano segnalato al 113 di una furibonda lite fra due giovani nella rotatoria della tangenziale sud. Sul posto sono accorsi i carabinieri. I due, entrambi piacentini alla vista dei militari si sono subito calmati e hanno spigato che la lite era scoppiata, perchè erano rimasti in panne il giorno di Natale. I militari allora hanno cercato di calmare la coppia ed hanno chiamato un carro attrezzi.

Poco prima delle 19 una furiosa lite che ha coinvolto una coppia è avvenuta in via San Siro. Passanti che hanno assistito alla scena temendo che la situazione potesse degenerare hanno subito telefonato al 112 segnando il triste episodio. Sul posto sono accorse pattuglie dei carabinieri e della polizia. Alla vista delle forze dell’ordine l’uomo si è subito calmato ed è stato identificato per un giovane italiano.

Alla mezzanotte e mezza del 26 dicembre, nuovo intervento to della gazzella del Radiomobile che è accorsa in via XXIV Maggio perché automobilisti di passaggio, segnalavano di un gruppetto di ragazzi che lanciava bicchieri di vetro in mezzo alla strada. Il gruppetto quando i carabinieri sono arrivati sul posto ha cessato il tiro.

Poco prima dell’una e mezza di notte i carabinieri sono intervenuti in viale Dante dove automobilisti di passaggio, segnalavano di una violenta lite fra due giovani, un ragazzo e una ragazza che si scambiavano schiaffi e pugni. Quando i militari si sono avvicinati alla coppia, i due apparsi molto ubriachi si sono calmati. Sono stati identificati per giovani ecuadoriani, lui con diverse contusioni al volto lei con graffi, entrambi hanno rifiutato l’intervento dell’ambulanza promettendo che avrebbero risolto fra loro pacificamente il dissidio. Alle 4.30 del mattino di ieri l’ultimo intervento sempre per un scambio di pugni e schiaffi fra una coppia di sudamericani, questa volta il via Poggi, a telefonare al 112 automobilisti di passaggio che hanno visto i due intenti a malmenarsi. Anche in questo caso, quando i carabinieri sono arrivati l’uomo e la donna poi identificati per giovani sudamericani si sono calmati, apparsi entrambi molto ubriachi sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni dai carabinieri.